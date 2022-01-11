لبنان تشهد احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قطع عدد من اللبنانيين مساء الإثنين، الطرقات في مناطق جبل لبنان وشماله وجنوبه، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار.



وردد المحتجون هتافات تطالب برحيل السلطة الحاكمة، وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني.

يذكر أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية، وتراجع التدفقات المالية من الخارج، وزيادة حجم الدين العام، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ووصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 32 ألف ليرة لبنانية.

كما تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين بعد ارتفاع الأسعار، وانهيار سعر صرف الليرة.