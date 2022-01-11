شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.



كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن فرنسا سجلت ما يقرب من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، مما دفع متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام إلى مستوى مرتفع جديد عند 269614، وهو اليوم الرابع عشر على التوالي الذي يشهد ارتفاعا.

وعادة ما تشهد الإصابات الجديدة المسجلة الإثنين من كل أسبوع، انخفاضا حادا بسبب التأخر في الإبلاغ عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع. وفي الأيام السبعة الماضية، تجاوز عدد الإصابات في اليوم الواحد 300 ألف حالة ثلاث مرات و296 ألفا أمس الأحد.

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، الإثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.

وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير/ كانون الثاني. ويُسجل عدد كبير من الحالات كل إثنين لأن العديد من الولايات لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا.

ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات، الإثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك. وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع وفق إحصاء رويترز.

ويوجد 135500 مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، فيما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 132051 والمسجل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

أما الوفيات جراء كوفيد-19 فبلغ متوسطها 1700 يوميا، ارتفاعا من نحو 1400 في الأيام القليلة الماضية لكنه في نطاق مستويات مسجلة في وقت سابق من الشتاء.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الإثنين، ارتفاعا من 157 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 110 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 97 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في خنان وتيانجين وشنشي.

وسجلت الصين أيضا 50 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 42 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الاثنين 103968 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 168063 إصابة جديدة بكوفيد-19، الثلاثاء، انخفاضا من 179723 في اليوم السابق. وبهذا يبلغ الآن إجمالي الإصابات 35.88 مليون حالة.

وسجلت الهند أيضا 277 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 484213.

سجلت وزارة الصحة المصرية 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، الإثنين، ارتفاعا من 912 إصابة و26 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 393808 من ضمنهم 328051 حالة تم شفاؤها، و21995 حالة وفاة".