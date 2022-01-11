شكرا لقرائتكم خبر عن «التاريخ والهوية» يشكلان الصراع الانتخابي الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفرف العلم الأوروبي تحت قوس النصر في باريس احتفالا بتسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لكن لأقل من يومين، لأنه أزيل جراء الجدل الذي أطلقه اليمين واليمين المتطرف المعارضان للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يعكس هيمنة التاريخ والهوية على الحملة الانتخابية.

وانتقد رفع العلم الأوروبي في هذا المكان على نطاق واسع، بعد اختفائه، قالت الحكومة الفرنسية: إنه كان مقررا أصلا رفعه ليومين فقط، الأمر الذي تشكك فيه المعارضة.

تحت قوس النصر، توجد رفات «الجندي المجهول»، رمز الجنود الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، وكل مساء، تضاء شعلة في المكان لتكريم هؤلاء.

وتقول وكالة «فرانس برس»: اننتقد المرشح الآخر من اليمين المتطرف إريك زمور رفع علم الاتحاد الأوروبي قبل أقل من مائة يوم على الانتخابات الرئاسية.

أما جان-لوك ميلانشون، مرشح اليسار المتطرف، فندد بـ«نزوة تواصلية مع رموز الدولة».

ورأت مرشحة اليمين فاليري بيكريس أن «إيمانويل ماكرون ليست لديه مشكلة مع تاريخ فرنسا»، مشيرة إلى أنها كانت تفضل أن ترى العلمين الفرنسي والأوروبي يرفرفان جنبا إلى جنب، مثلما حصل خلال الرئاسة الفرنسية السابقة للاتحاد الأوروبي في عهد نيكولا ساركوزي.

وتشهد فرنسا منذ أشهر جدلا حول تاريخها وماضيها، تتسبب به أحيانا تصريحات لماكرون.

فقد دعا في أبريل 2021 إلى «تفكيك، بطريقة ما، تاريخ بلاده»، من أجل مواجهة تداعياته الحالية، وأبرزها العنصرية والتمييز، بشكل أفضل، وأثارت أقواله حينها ردودا من اليمين واليمين المتطرف، وأخذت عليه مارين لوبن أنه «يكرر أفعال التوبة».

ويرى المحلل السياسي باسكال بيرينو أن «اليسار يلتزم الصمت» منذ عقود في مواجهة اليمين واليمين المتطرف اللذين يركزان النقاش حول الهوية الوطنية.

ويضيف بيرينو: «من الصعب جدا تحديد موقف ماكرون من هذا الموضوع»، متابعا: «في 2017، كان معظم المقترعين له من اليسار، أما اليوم فهو في خط اليمين بالأحرى، نعلم أنه تحرك لكن نجهل نقطة وصوله».