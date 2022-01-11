شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 22 من الشرطة السودانية بـ«احتجاجات الأحد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المبعوث الأممي في السودان، فولكر بيرتس: إن مشروعهم هو لتسهيل الحوار غير المباشر بين الأطراف السودانية، فيما أعلنت الشرطة السودانية، أمس الإثنين، إصابة 22 من عناصرها خلال المسيرات والحراك الجماهيري بعدد من محليات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات يوم الأحد.

وفي بيان صحفي أوردته وكالة السودان للأنباء «سونا»، قال المكتب الصحفي للشرطة: إن العاصمة الخرطوم شهدت يوم 9 يناير الجاري مسيرات وحراكا جماهيريا بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات.

وأضاف البيان: «إن قوات الشرطة السودانية تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية وسجلت مضابط الشرطة حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري، كما أصيب 8 مواطنين إصابات طفيفة بجانب إصابة 22 من الشرطة تم إسعافهم».

ولفت المكتب الصحفي للشرطة السودانية، إلى «القبض على عدد 86 من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص»، مشيرًا إلى تعرض أربع مركبات شرطة لتهشيم الزجاج.

وأوضح أن عدة ولايات شهدت مسيرات وحراكا جماهيريا وانتهت بهدوء، مؤكدة جاهزيتها للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة.

وناشد المكتب الشرطي لجان أمن المحليات للجلوس مع قادة الحراك للتنسيق، وتحديد خطوط السير والتأمين لضبط المتفلتين الذين يستغلون المواكب لتحقيق أهدافهم غير المشروعة، وذلك لضمان سلامة المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي تظاهرات الأحد، وسط دعوة رسمية من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بالسودان بيرتس فولكر، للتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين لإجراء مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.

ووجدت تلك الوساطة ترحيبًا عربيًا ودوليًا واسعًا، حيث أعلنت عدة دول ومنظمات تقدمتها المملكة والولايات المتحدة والجامعة العربية، ترحيبها، داعية الأطراف السودانية لتغليب الحوار والجلوس لحلحلة الأزمة السياسية.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.