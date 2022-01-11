شكرا لقرائتكم خبر عن حكم جديد بسجن زعيمة ميانمار السابقة سو تشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة عن إصدار محكمة مغلقة في ميانمار، أمس الإثنين، حكما بالسجن أربع سنوات أخرى بحق الزعيمة السابقة التي أطاح بها الجيش، أون سان سو تشي.

وأدانت هيئة المحكمة سو تشي بانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية دون ترخيص، مما يعد خرقا لقوانين الاتصالات والاستيراد والتصدير.

ولم يتم السماح للصحفيين والجمهور بحضور المحاكمة، ومن ثم فإنه لم يُعرف رد فعل سو تشي.

وتواجه سو تشي «76 عاما»، 12 دعوى قانونية، ويقول الخبراء إنها قد تواجه أحكاما بالسجن تتجاوز المائة عام.

وصدر أول حكم بحقها في ديسمبر، حيث حُكم عليها بالسجن لأربع سنوات، لإدانتها بالتحريض على اضطرابات وانتهاك القيود ذات الصلة بكورونا، وخفف الحكام العسكريون لاحقا عقوبتها إلى عامين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت سو تشي ستقضي هذه العقوبة في السجن أم سيُسمح لها بالبقاء رهن الإقامة الجبرية.

تجدر الإشارة إلى أنها موقوفة منذ الأول من فبراير من العام الماضي، قبل ساعات من إطاحة الجيش بالمسؤولين المدنيين المنتخبين.

وأدان فيل روبرتسون نائب مدير قسم آسيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، الإدانات بشكل قاطع.

وقال: إن تكديس الإدانات بحق سو تشي يهدف إلى ضمان «أن تظل في السجن للأبد»، وأضاف في بيان: إن «المجلس العسكري في ميانمار يتعامل بوحشية مع حقوق الإنسان للجميع».

واستطرد بالقول: «ومرة أخرى، تصبح سو تشي رمزا لما يحدث لبلدها، وعادت من جديد لدور الرهينة السياسية لجيش يستميت للسيطرة على السلطة مستغلا الترويع والعنف».

وتشهد ميانمار اضطرابات سياسية منذ الانقلاب.