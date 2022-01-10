شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المظاهرات ضد سياسة كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت عدة مدن ألمانية مجددا مظاهرات ضد سياسة كورونا.

وجاء أكثر من 1000 شخص قلب مدينة لوبك مساء اليوم الاثنين وكذلك الحال في مدينة كولونيا.

وذكرت الشرطة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن أن إجمالي نحو 8000 شخص تظاهروا في عدة مدن في الولاية ومن المنتظر أن تبدأ تجمعات أخرى.

كانت الشرطة في مدينة بوتسدام حظرت بشكل استباقي تجمعا لمناوئي كورونا ورغم ذلك تظاهر عدة مئات في قلب المدينة.

وشهدت العاصمة برلين مظاهرات في عدة أماكن، وقالت الشرطة إن هذه المظاهرات خلت من وقوع اضطرابات كبيرة أو مصادمات.