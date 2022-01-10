الاتحاد الأوروبي يجيز دخول مسافرين من سبع دول

ومع ذلك، فإن المسافرين من الدول السبع المعنية "سيظلون خاضعين للتدابير الصحية المطبقة على الوافدين من دول ثالثة" وقد تشمل تقديم فحص PCR سلبي يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة.

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الاتحاد الأوروبي السماح للمسافرين من 7 دول من منطقة جنوب إفريقيا بدخول أراضيه، ورفع قرار تعليق السفر من هذه البلدان الذي اتخذه نهاية نوفمبر في محاولة لوقف تفشي متحور أوميكرون.

محمد يوسف

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