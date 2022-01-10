هزتان تضربان محافظة عراقية- عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن تسجيل هزتين ضربتا محافظة السليمانية اليوم.
وقالت الوزارة في تقرير لها، إن "الهزة الأرضية الاولى سجلت في تمام الساعة 09:29:04 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،5) درجة حيث تبعد (14) كم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية".
وأضاف التقرير أن "الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة 11:11:16 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (16) كم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية".