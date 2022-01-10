شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الرئيس السيسى وقرينته.. انطلاق مسرح شباب العالم بشرم الشيخ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم العرض الافتتاحي الدولي لمسرح شباب العالم من خلال مسرحية "كنا واحد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والسيدة قرينته في إطار فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

حيث يقود العرض المخرج المصري الكبير خالد جلال، بمشاركة فريق يضم فنانين شباب مصريين من طلاب وخريجي مركز "الإبداع الفني" ومختلف الجامعات، بالإضافة إلى فنانين متعددى الجنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وروسيا، والبرازيل، وتونس، والمغرب، ومالاوي، وطاجيكستان، والبرتغال، وصربيا، وبيرو، واندونيسيا، واليمن.

وتستعرض قصة العرض المسرحي الحالة التي آلت إليها الإنسانية، حيث شوهت الأحداث المتلاحقة والحروب الفطرة الأصلية للإنسانية المحبة للسلام.

وفي مواجهة "المجهول الجديد" الذي يمثل تحديا عالميا يطرح مقدمو العرض تساؤلا مفاده "هل ستنتصر الإنسانية على الخلافات والصراعات العالمية أم لا؟".

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، استمرت الورش التحضيرية للشكل النهائي للعرض، واستعداد الفريق للوصول إلى أداء فني صادق وثري يعبر بعمق عن منتدى شباب العالم ومحاوره الأساسية التي تعلي قيم السلام والإبداع والتنمية.

ومن جديد يلتقي الشباب هذا العام من مختلف الجنسيات في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، تحت شعار "الفنون لإحياء الإنسانية"، حيث تُقدم العديد من العروض الحصرية والجديدة، استكمالًا لمسيرة النجاح التي حققها المسرح في عروضه السابقة، "الزائر" و"المُحاكمة".

افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (1)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (2)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (3)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (4)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (5)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (6)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (7)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (8)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (9)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (10)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (11)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (12)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (13)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (14)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (15)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (16)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (17)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (18)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (19)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (20)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (21)



افتتاح مسرح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى (22)