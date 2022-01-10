التعليم: تجهيز امتحانات ورقية بديلة لامتحانات أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية وضع أسئلة الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 /2022.

وقال المصدر لمصراوي، إنه الوزارة وجهت موجهي المواد بكل إدارة تعليمية بوضع أسئلة الامتحانات الورقية لطلاب المنازل، وتجهيز أسئلة امتحانات بديلة حال تعثر الطلاب من أداء الامتحانات إلكترونيًا.

وأضاف المصدر، أنه تم تكليف موجهي المواد بوضع الأسئلة المقالية التي تمثل 30% من أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم التصحيح الأسئلة الإلكترونية، عبر الماسح الضوئي "سكنر" والذي يمثل 70%، بينما يتم تصحيح الجزء "مقالي ورقي"، ويمثل باقي الدرجة للمادة 30% ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي (2021 - 2022) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجري امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022.

كما حددت وزارة موعد إجراء الامتحانات للمواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

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