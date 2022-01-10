جريحان و4 قتلى في حريق بمبنى سكني غرب طهران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران، اليوم الاثنين، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حريق في برج سكني في شارع التعاونية غرب طهران.

وقال مجتبى خالدي، إنه عند الساعة 1:24، تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في برج سكني، وعلى الأثر تم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف: “للأسف، أسفر هذا الحادث حتى الآن عن مقتل أربعة وجرح اثنين”، مشيرا إلى أن “أحد القتلى الأربعة، توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع وتوفي الثلاثة الآخرون بسبب الدخان”.