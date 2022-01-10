شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرس وطالب في هجوم بسكين في مدرسة سويدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب مدرس وطالب في هجوم بسكين في مدرسة سويدية اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت مراهقا بعد الحادث الذي وقع في مدرسة ثانوية في كريستيانستاد في جنوب البلاد.

وقالت السلطات المحلية إن الطالب المصاب 16/ عاما/ تعرض لإصابات خطيرة، بينما أصيب المدرس / 55 عاما/ بإصابات أخف.

وقال قائد الشرطة المحلية أندريس أولوفسون إنه تم اعتقال المهاجم بعد سبع دقائق فقط من أول اتصال بالطوارئ.

وشاهد العديد من الطلبة الجريمة، التي تم اتهام منفذها بتهمتي شروع في قتل. ولم تحدد الشرطة بعد الدافع وراء الهجوم.