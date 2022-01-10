انت الان تتابع خبر بالفيديو: العراق ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التبادل الصناعي والتجاري‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحت عنوان تعزيز الشراكة الصناعية التكميلية بين كل من العراق والجهورية اللبنانية اجتمع وزير الصناعة العراقي بوفد لبناني رفيع المستوى للتباحث بشـأن تبادل السلع والمواد الاولية بين البلدين وسط تاكيدات بضرورة دعم القطاع الاقتصادي للدولتين من خلال استيراد وتصدير المنتجات الصناعية.اجتماع لخص بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تحمل في طياتها الاستفادة من الخبرات والطاقات المتواجدة في العراق وكذلك لبنان خاصة في صناعات الادوية والطباعة وعمليات تدوير المواد والاستفادة منها وسط تاكيدات بأن هذه المذكرة سترفد القطاع الاقتصادي لكلا البلدين.

وبرزت في الاونة الاخيرة دعوات بضرورة الاهتمام بالقطاع التجاري والصناعي لتعزيز الواردات المالية للدولة بدل الاعتماد على النفط ومنتجاته كمصدر اساسي لدعم الواقع الاقتصادي للبلاد.