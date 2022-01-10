إيران تستعد لإعدام بطل الملاكمة وفايي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام على السجين السياسي محمد جواد وفايي بطل الملاكمة، بعد أن قضى عامين في السجن والتعذيب بتهمة التعاطف مع مجاهدي خلق والإفساد في الأرض وحرق أماكن معينة وتدميرها، بما في ذلك بناية التعزيرات الحكومية، وتم تسليم الحكم لمحاميه.

ويعد وفايي (26 عاما) بطل ملاكمة في مدارس مشهد، اعتقل في مارس 2019، وقضت محكمة الملالي بكفالة مالية قدرها 30 مليار تومان مقابل الإفراج الموقت عنه، وهو ما لم تستطع أسرته تحمله.

ويحاول نظام الملالي الغارق في الأزمات، يائسا من خلال زيادة عمليات الإعدام والقمع، منع الشباب من الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق، وتوسيع أنشطة وحدات المقاومة، ونشر الاحتجاجات الاجتماعية.

ودعت المقاومة الإيرانية أمس، الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وكافة هيئات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ هذا السجين السياسي.