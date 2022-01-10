شكرا لقرائتكم خبر اليونيسف غاضبة لمقتل الأطفال بإثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هنرييتا فور عن «الغضب إزاء الضربات الجوية الأخيرة على مخيمات للنازحين داخليا واللاجئين في تيجراي، شمال إثيوبيا».

ولفتت إلى أن هجمات وقعت في الخامس والسابع من يناير الحالي»تسببت في مقتل عشرات المدنيين، من بينهم أطفال، وإصابة عدد أكبر بكثير.»

وأوضحت مديرة اليونيسف أنه «منذ أكثر من عام على اندلاع النزاع في تيجراي، لا تزال جميع أطراف النزاع ترتكب في أنحاء شمال إثيوبيا أعمال عنف وحشية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال».