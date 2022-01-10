السيسي يدعو العالم لإنهاء الخلافات وإخلاص النوايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن منتدى شباب العالم بات منصة للحوار وأداة لتبادل الرؤى بين العالم.

وقال خلال افتتاحه فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، «إن ليس للإنسانية سبيل سوى إنهاء الصراعات وإنهاء الخلافات لإخلاص النوايا وإدارة الخلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام».

بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الشباب إلى إيجاد الحلول وتقديم الأفكار لبناء مستقبل أفضل، وقال إن أفكار الشباب وحلولهم المبتكرة لا تنضب، مطالبا بإيلاء احتياجتهم الأولوية في المناقشات المتعلقة بالسياسات والاستثمار، في منتدى شباب العالم.

وأعرب مخاطبا المشاركين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في منتدى شباب العالم الذي انطلقت أعماله تحت شعار «العودة معا»، عن تطلعه إلى الاستماع لنتائج منتدى شباب العالم والعمل مع المشاركين لبناء مستقبل أفضل.

وقال إن أزمة الصحة النفسية أثرت على الشباب تأثيرا كبيرا، منوها بجهود الشباب ودعواتهم إلى التغيير والمساواة والسلام والعدالة والتصدي لأزمة تغير المناخ، وذلك من خلال تقديم أفكار وحلول تساعد مجتمعاتهم المحلية على إعادة البناء والخروج من الجائحة في حالة أقوى.

وأكد تيدروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الشباب تأثروا كثيرا من جائحة كورونا وسوف ينتصرون عليها، مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم فرصة لتغذية العقول بعدد من الأفكار المبتكرة.

وقال خلال رسالة مسجلة تمت إذاعتها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، «إنه يجب أن يكون عام 2022 هو عام القضاء على جائحة كورونا».

بدوره أكد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، على ضرورة تمكين الشباب من سوق العمل مع تقليل العوائق الاقتصادية التي تقف أمامهم، وشدد على أهمية الاستفادة من الاقتصاد الأخضر، مؤكدا ضرورة التغذية البيئية التشريعية للتعلم.

وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الحالي بمدينة شرم الشيخ، ويحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

منتدى شباب العالم:

