إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا وتجرف الأراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس 15 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، أن الاعتقالات شملت ثمانية من بيت لحم، وثلاثة من رام الله، وثلاثة من نابلس، وواحدا من جنين، ونقلت عن مصادر أمنية قولها «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل».

على صعيد آخر، أفاد مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد بجرف مستوطنين، مساحات واسعة من أراضي المواطنين القريبة من مستوطنة «يتسهار»، جنوب نابلس، وقال «إن الأراضي المستهدفة تبلغ مساحتها نحو 50 دونما وتقع أسفل الجبل المقامة عليه مستوطنة (يتسهار)».

وأضاف «إن المستوطنين أقاموا مؤخرا عددا من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المجرفة، بشكل يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الجبل المملوك لأهالي قرى وبلدات بورين وحوارة وعصيرة القبلية»، مؤكدا أن هذه المنطقة معلنة كمناطق نفوذ مستوطنات منذ عشرات السنوات ويحظر على المواطنين الفلسطينيين الوصول إليها وزراعتها واستصلاحها.

على صعيد متصل، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن عدوانها المتواصل ضد المسجد الأقصى ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها.