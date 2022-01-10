شكرا لقرائتكم خبر عن عبر المنصة الافتراضية لمنتدى الشباب.. رئيس كولومبيا يدعو لسياسات عامة تحمى مستقبل الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألقى إيفان دوك ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، كلمة خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، من خلال المنصة الافتراضية الجديدة التي أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد.

وفى مستهل كلمته، أثنى رئيس جمهورية كولومبيا على منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مرحبًا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له لإلقاء كلمة خلال المؤتمر.

وتحدث الرئيس الكولومبي في كلمته أمام المنتدى، عن التحديات التي تواجه العالم، مثل التغير المناخي والإجراءات التي تم اتخذها في بلاده لحماية البيئة والمستقبل، متابعًا: "ندعوكم من أجل العمل للدفاع عن الشباب، وحماية هذه الأجيال.. وبدون ذلك لن نبني الحاضر والمستقبل".

وأضاف "ماركيز" أنه بعد سنتين من التوقف التام بسبب هذا الوباء الذي أثر على الإنسانية بالكامل، يستدعي هذا اليوم الاحتفال أكثر من أي يوما آخر، مؤكدًا على أهمية الشباب وأفكارهم ومواهبهم في هذا العالم الذي يشهد التغيرات السريعة.

وعرض الرئيس الكولومبي، جزء من تجربة بلاده في تمكين الشباب من خلال إجراء انتخابات المجالس المحلية الشبابية في كولومبيا في 5 ديسمبر الماضي، حيث تم انتخاب عدد 10,800 عضو تتراوح أعمارهم من 14-28 سنة لتمثيل الشباب بهدف القيام بدور أكثر فعالية في النظام الديمقراطي الكولومبي.

وخلال كلمته، أشار "ماركيز" إلى أهمية التعليم ليعكس اهتمامات الشباب وأولوياتهم، حيث خصصت كولومبيا الجزء الأكبر من الميزانية لقطاع التعليم، ولم يستطع الوباء أن يوقف الجهود الحثيثة للوصول لتعليم أفضل، مضيفًا أن العالم يحتاج إلى أن نولي الاهتمام بالشباب الذي يشكل قادة الغد الأمر الذي بدوره سيضمن نظام منتج مستدام.

وأكد الرئيس الكولومبي خلال كلمته، على أن التغير المناخي يمثل واحدة من أهم القضايا التي تواجه الأجيال المستقبلية، لذلك أطلقنا استراتيجية 2050، ونسعى لبناء دولة خالية من الانبعاثات الكربونية، وفي هذا العام قررنا أنه ببلوغ 2030 ستصبح 30% من الأراضي الكولومبية آمنة وصحية ومحمية بالكامل.

وفى ختام كلمته، وجه "ماركيز" دعوته ببذل الجهود اللازمة لجعل الشباب محورًا وركيزةً للسياسات العامة لحماية مُستقبل الإنسانية، مضيفًا أنه بدونهم لا نستطيع أن نواجه الحاضر ولا نبني المستقبل.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.