شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى يراهن على الشباب ويحرص على تأهيلهم للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يراهن على الشباب ويحرص على تأهيلهم للمستقبل، موضحة أن منتدى شباب العالم هو منتدى رائع وعظيم وأصبح أيقونة في العالم أجمع.

وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشى، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته بمنتدى شباب العالم تمثل أهمية كبيرة على رأسها تأكيده على أهمية الشباب، فهو يراهن على الشباب وهو رهان رابح .

وتابعت الكاتبة فريدة الشوباشى، أن الرئيس السيسى تحدث عن اختلاف المشاركين وأنه قد يكون ثروة في حال التعاون حول الأفاق المستقبلية تثرى الإنسانية كلها، وكل سمات عهد الرئيس السيسى كلها بناء ، موضحا أ، تصريحات الرئيس تعد أعمدة للمستقبل المزدهر، والكثير من دول العالم بدأت تقتنع بحديث الرئيس السيسى.