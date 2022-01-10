شكرا لقرائتكم خبر عن «كوبرنيكوس»: السنوات السبع الماضية كانت الأشد حرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خدمة التغير المناخي في الاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس) أن السنوات السبع الماضية كانت الأشد حرارة التي يتم تسجيلها.

وبحسب البيانات السنوية المناخية التي قدمتها كوبرنيكوس اليوم الإثنين، كان عام 2021 ، مثل 2015 و2018 ، بين الأقل حرارة خلال هذه السنوات الأشد حرارة.

واتسم 2021 بأحداث طقس متطرفة، مثل الفيضانات التي ضربت بلجيكا وهولندا بشدة، وكذلك ألمانيا في الصيف.

وعلى الساحل الغربي للولايات المتحدة وفي كندا، اندلعت حرائق الغابات مجددا حيث أتت على مساحات واسعة من الأراضي وفاقمت بشدة جودة الهواء.

وكان متوسط درجة الحرارة السنوية العام الماضي، أعلى بواقع 1ر1 إلى 2ر1 درجة منه قبل الثورة الصناعية، بحسب كوبرنيكوس.