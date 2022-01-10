شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تتهم رجلاً من نيويورك بالتهديد بقتل «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية إلى رجل من نيويورك بالتهديد بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما أظهرت وثائق محكمة.

وتظهر الشكوى الجنائية التي تم فض أختامها اليوم الاثنين، أن توماس ويلنكي من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك أبدى اهتمامه بقتل ترامب خلال مقابلة في يوليو تموز 2020 مع شرطة الكونجرس الأمريكي، وفي بضع مكالمات هاتفية في 2021 مع جهاز الخدمة السرية.

وتمت الإشارة إلى ترامب بالوصف "فرد رقم 1" في الشكوى التي تم رفعها لمحكمة بروكلين الاتحادية،فيما تقول إشارة على الهامش إن "فرد رقم 1" كان رئيسا للولايات المتحدة من 20 يناير كانون الثاني 2017 إلى 20 يناير كانون الثاني 2021.

وصدر أمر بالقبض على ويلنكي يوم الجمعة، ولم يرد محاميه على الفور على طلب للتعليق،

كما لم يعلق مكتب الادعاء الأمريكي في بروكلين على الفور.