انت الان تتابع خبر كورونا يغزو أوروبا.. رقم قياسي للوفيات في هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، ولليوم الرابع على التوالي أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت الوفيات رقما قياسيا منذ أبريل العام الماضي.

