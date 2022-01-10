'الطائرة الأوكرانية'.. طهران تكشف حقيقة رواية جديدة

وتعليقاً على ما ذكرته والدة أحد ضحايا الطائرة المنكوبة، على لسان سلامي من أن ذلك الحادث منع وقوع حرب، وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف تلك الرواية "غير مكتملة وموجهة ومشوهة".

وكانت صحيفة "شرق" نشرت محادثة بين زهرة أمجد، ومحسن أسدي لاري، والدة ووالد اثنين من ضحايا الطائرة، نقلا فيه عن اللواء سلامي أنه قال: "لو لم يقع هذا الحادث لقتل 10 ملايين شخص، وذلك الحادث حال دون وقوع الحرب".



وعلق شريف على تلك الرواية بالقول إن "رواية عائلة الشهيد أسدي لاري عن زيارة اللواء سلامي، رواية ناقصة تم تشويهها، وما نسبته عائلة الشهيد للقائد العام للحرس الثوري غير صحيح والرواية غير منصفة".

وكانت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية "أسقطت عن طريق الخطأ" من قبل الدفاع الجوي الإيراني في 8 يناير 2020 في ضواحي محافظة طهران بعد إقلاعها بدقائق، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167.