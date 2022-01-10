شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "نيويورك تايمز": بوتين يحاول إعادة عقارب الساعة لمرحلة ما قبل انهيار الاتحاد السوفييتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن المفاوضات التي ستجمع الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو مع روسيا في فيينا تمثل جولة دبلوماسية تستهدف تجنب اندلاع أكبر عمل عسكري تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري نشرته اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني: ”يهدد الصراع العسكري المحتمل، بعد الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، بالمزيد من زعزعة استقرار منطقة الاتحاد السوفييتي السابق، والتي شهدت انتفاضة شعبية الأسبوع الماضي في كازاخستان“.