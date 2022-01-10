ألوية العمالقة تعلن تحرير جميع مديريات شبوة من مليشيات الحوثي

أعلنت ألوية العمالقة مساء اليوم الاثنين، تحرير كامل تراب محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، ودحر المليشيا الحوثية الإرهابية من كل أرجاء المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان: "تعلن قيادة ألوية العمالقة استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات".

وأضاف البيان أنه "بذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل".

واستطرد: "إن الفضل والمِنّة لله تعالى وحده؛ ونشكر أبطال ألوية العمالقة الجنوبية على جَلَدِهم وتضحياتهم ونشكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة".