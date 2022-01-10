عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمن يقيم عرساً أو عزاءً في الكويت!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 32 دقيقة

أكد عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، العقيد عبدالله المطيري، أن السلطات ستفرض عقوبة على إقامة العرس أو العزاء في الكويت تصل إلى السجن 3 سنوات، و10 آلاف دينار غرامة.

وبحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية عن المطيري فإن هذه العقوبة تأتي كمحاولة لمنع إقامة التجمعات المغلقة.

وأوضح المطيري أنه وفور العلم بإقامة مثل هذه التجمعات، سوف تقوم القوات المختصة بفضها، “وتحويل صاحبها إلى النيابة العامة”، لافتا إلى أن العقوبة ربما تصل إلى 3 سنوات سجنا، أو 10 آلاف دينار غرامة.

وناشد المسؤول الكويتي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك التجمعات، مشددا على أنهم سيتابعون “جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية”.

وكانت الحكومة الكويتية قد قررت في الـ3 من يناير/ كانون الثاني الجاري، منع أي تجمع داخل الأماكن المغلقة، بما في ذلك المناسبات الاجتماعية كالأفراح ومجالس العزاء.

وحسب بيان نشره مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع تويتر، فقد أكد “وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 28 فبراير/ شباط المقبل”.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل البلاد أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا يوم أمس السبت.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكدت أن أمس السبت شهد تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن هذه الزيادة رفعت العدد الإجمالي للحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 430920.