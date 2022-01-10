بعد وصفه لهم بـ”المرضى عقليا”.. عائلة نتنياهو ترفع دعوى ضد أولمرت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 39 دقيقة

رفعت عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو رفعت دعوى ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وطالبت بدفع تعويض مالي بسبب وصفه لهم بـ “المرضى عقليا”، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن عائلة نتنياهو طالبت إيهود أولمرت بدفع تعويض قدره 837000 شيكل بسبب وصفهم بـ”المرضى عقليا”.

وتواجه رئيسا الوزراء السابقان في قاعة محكمة الصلح في تل أبيب، مع بدء النظر في دعوى التشهير التي رفعها بنيامين نتنياهو ضد إيهود أولمرت.

وكان نتنياهو قد هدد بمقاضاة أولمرت بسبب تصريحات أدلى بها العام الماضي، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية عام 2021، عندما رفض نتنياهو التنحي أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.

ووجه أولمرت في أبريل الماضي انتقادات لنتنياهو وقال إن “ما لا يمكن إصلاحه هو المرض العقلي لرئيس الوزراء (نتنياهو) وزوجته وابنه”.

وكان أولمرت قد سبق نتنياهو كرئيس للوزراء، لكنه استقال في عام 2008 قبل توجيه اتهامات بالفساد إليه رسميا.