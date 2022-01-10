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وزير الدفاع الهندي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 35 دقيقة

وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ

كشف وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس المستجد.

وكتب سينغ على صفحته في “تويتر”: “لقد ثبتت إصابتي بكورونا اليوم، بأعراض خفيفة. أنا تحت الحجر الصحي بالمنزل. أطلب من كل شخص خالطني مؤخرا أن يعزل نفسه ويخضع للاختبار”.

وفي وقت سابق أعلن في الهند عن إصابة نائب رئيس الوزراء بكورونا، شأنه شأن وزيري الداخلية والمواصلات، ورؤساء وزراء عدد من الولايات الهندية.

ومنذ مطلع يناير الجاري ازداد عدد المصابين بـ “كوفيد-19” في الهند 10 أضعاف، ليتجاوز 723,6 ألف مصاب (خلال 9 أيام). ويتحدث الأطباء المحليون عن النمو المتزايد لعدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يرتبط بانتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة في الهند.

وتأتي الهند في المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، إذ تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة 35,7 مليون حالة، بينها أكثر من 483 ألف وفاة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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