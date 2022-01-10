شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في مسافر بمطار عراقي.. وعند تفتيش حقائبه كانت المفاجأة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، من ضبط عملة لبنانية “مخفية” داخل علب حلويات في مطار محافظة النجف.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أنها “تمكنت بالتعاون مع مفرزة من الجمارك ومن خلال تدقيق المسافرين القادمين إلى مطار النجف الأشرف، من القبض على مسافر أجنبي الجنسية بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية”.

وأضافت، بحسب روسيا اليوم، أن “العملة كانت مخفية داخل علب حلويات”.

وأشارت الوكالة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسافر الذي ضبطت العملة معه.