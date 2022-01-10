شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجرون إلى بريطانيا يزيدون ثلاثة أضعاف في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون فرنسيون، إن عدد المهاجرين الذين حاولوا الوصول من فرنسا إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية العام الماضي، زاد بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بعام 2020.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، من مسؤولين، في مدينة شيربورج شمال غرب فرنسا اليوم الاثنين، أنه كانت هناك 1360 محاولة عبور، شملت 35382 شخصا، فيما أنقذ رجال الأمن الفرنسيون أكثر من 8600 مهاجر واجهوا صعوبات في البحر خلال العام الماضي.

وفي عام 2020، سجلت السلطات الفرنسية 868 محاولة لعبور القناة شملت 9551 شخصا، فيما تؤكد هذه التقارير الأرقام البريطانية، حيث قال المسؤولون مؤخرا إن ثلاثة أضعاف المهاجرين وصلوا إلى البلاد من خلال عبور القناة بالقوارب، مقارنة بعام 2020.