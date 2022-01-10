الأمريكيون والروس يباشرون محادثات حساسة بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

باشر الروس والأمريكيون اليوم الإثنين، محادثات حساسة جدا غير معروفة النتائج، تشمل خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا فضلا عن الهندسة الأمنية الأوروبية التي تريد موسكو إعادة رسمها حتى لا يتسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها.



بدأ الاجتماع الساعة (7,55 ت غ) في جنيف بحضور مساعدي وزيري خارجية البلدين ويندي شيرمان وسيرغي ريابكوف.

وكشفت لهجة الدبلوماسي الروسي عقب عشاء جمعه بنظيرته الأمريكية مساء الأحد أن حوارا حادا جرى بين الطرفين لا ينبئ بإمكان تقديمهما تنازلات.