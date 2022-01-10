شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب سيناوية من منتدى شباب العالم.. بلادنا بها نظام يستفيد من قدرات الشباب فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشاب السناوى أحمد حميد سلامة إنه فخور بالإنجاز المصرى فى منتدى شباب العالم وخاصة مع ظروف انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف على هامش حضوره الجلسة الرئيسية لافتتاح المنتدى بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعطى رسالة للعالم من أرض الفيروز تؤكد على قوة مؤسساتها فى مواجهة التحديات والخروج بالفعاليات الدولية فى أبهى صورة يشهد لها العالم كله.

وعن حضوره ورش وجلسات المنتدى تابع الشاب السناوي: "شاركت فى ورشة تفاصيل مبادرة حياة كريمة، ويعجز اللسان عن وصف كم الإنجازات فى كل قرى المحافظات، أخيرا الفقراء وجدوا من يحنوا عليهم ويشملهم بالأمان الاجتماعي، وهذا ما حققته الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي".

وأنهى تصريحه برسالة على لسان الشباب السيناوي: "العالم كله يرى الآن قدرة مصر، وما تقوم به من إنجاز بعد إنجاز فى كل المجالات، بلادنا حبلى بالخير لأولادها ما دام فيها نظام يستفيد من قدرات الشباب ويضع ثقته فى مستقبلهم".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.