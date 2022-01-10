شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين تنفيذ الاحتلال 5 مخططات استيطانية جديدة بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية عرقلة سلطات الاحتلال لأعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولاتها بسط سيطرتها على المسجد، من خلال انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية التي ترعى شؤونه، والسماح لغلاة المتطرفين باقتحام ساحاته وانتهاك حرمته.

وحذر إشتية في كلمته، بمستهل جلسة الحكومة اليوم، من محاولات إسرائيل تنفيذ خمسة مخططات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، لتشمل بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة، وهو ما يستدعي تدخلًا دوليًا لوقفه، وقال: "سنظل متمسكين بدولتنا الفلسطينية المستقلة، ولن نكف عن استمرار مطالبتنا بحقنا في إقامة وتجسيد دولتنا رغم كل محاولات التقويض الإسرائيلية".