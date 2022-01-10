اخبار العالم

فلسطين تدين تنفيذ الاحتلال 5 مخططات استيطانية جديدة بالقدس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين تنفيذ الاحتلال 5 مخططات استيطانية جديدة بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية عرقلة سلطات الاحتلال لأعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولاتها بسط سيطرتها على المسجد، من خلال انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية التي ترعى شؤونه، والسماح لغلاة المتطرفين باقتحام ساحاته وانتهاك حرمته.

وحذر إشتية في كلمته، بمستهل جلسة الحكومة اليوم، من محاولات إسرائيل تنفيذ خمسة مخططات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، لتشمل بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة، وهو ما يستدعي تدخلًا دوليًا لوقفه، وقال: "سنظل متمسكين بدولتنا الفلسطينية المستقلة، ولن نكف عن استمرار مطالبتنا بحقنا في إقامة وتجسيد دولتنا رغم كل محاولات التقويض الإسرائيلية".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا