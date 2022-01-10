شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تضبط كميات ضخمة من الكوكايين بـ 5 مليارات يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل محققون هولنديون ضبط كمية قياسية جديدة من الكوكايين، والتي تبلغ قيمتها بسعر التجزئة نحو 5 مليارات يورو (6ر5 مليار دولار)، في ميناء روتردام العام الماضي.

وأعلن مكتب المدعي العام اليوم الإثنين، أنه تم ضبط أكثر من 70 ألف كيلوجرام، بزيادة 74% عن العام السابق، كما أعلن أنه تم اعتقال 198 شخصا.

ويعتبر روتردام من أكبر موانئ دخول الكوكايين في أوروبا، فيما قال ممثلو الادعاء إنه تم ضبط أكثر من 2100 كيلوجرام من الكوكايين في مناطق أخرى في هولندا، فيما تم اكتشاف أكبر كمية من الكوكايين (4180 كيلوجراما) مخبأة في حمولة من الموز في كانون الأول/ديسمبر.

وفي معظم الحالات، تخبئ العصابات المنظمة من أمريكا الجنوبية المخدرات في حاويات شحن بين البضائع المستوردة، حيث يتم إخراج المخدرات بعد ذلك من الحاويات ونقلها بمساعدة متواطئين.