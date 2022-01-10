هبوط حاد لعملة بتكوين

وتراجعت "بيتكوين" بنسبة 5.10 بالمئة، لتصل إلى 39739.60 دولارا.

ويؤثر سعر "بيتكوين" في العادة على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالبا ما ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض سعر أكبر عملة مشفرة.



ويأتي الإنخفاض وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والأحداث الأخيرة في كازاخستان، ثاني أكبر مركز لتعدين "بتكوين" في العالم.هبوط حاد لعملة بتكويننزل سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، خلال تداولات اليوم الاثنين، تحت عتبة الـ40 ألف دولار لأول مرة منذ شهر سبتمبر المنصرم.