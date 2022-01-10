واشنطن تأمل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الاعرجي استقبل تولر في بغداد، حيث قدم السفير الأمريكي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه، معربا عن أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت.وأكد السفير الأمريكي، وفق البيان، على "أهمية الشراكة مع العراق، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم".

كما بحث الأعرجي مع السفير الأمريكي، "الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولى، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".

