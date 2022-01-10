السيسي: العالم ما بعد كورونا سوف يكون مختلفا والجائحة لها آثار إيجابية

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في الجلسة، من قبل الرؤساء والوزراء وأثروا بكلماتهم موضوع الجلسة، متابعا: "الكل اتفق على أنه رغم المحنة وقسوة الكوفيد إلا أنها ألقت الضوء على زيادة التواصل والاستعداد لإتاحة فرصة أكبر لشبابنا وشباب العالم كله بشكل أكبر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "هتكلم عن اللقاحات كموضوع وكان له أثار لأن بعض الدول كان لديها الفرصة لتوفير اللقاحات ودولا أخرى لم يكن لديها الفرصة لتوفير هذه اللقاحات.. وتم التأكيد على أهمية التشارك العالمى في مجابهة التحديات بشكل عادل ومش مرتبط بالقدرات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية".

وتابع الرئيس السيسي: "عالم ما بعد كورونا سوف يكون مختلفا.. وشايف أننا رايحين لكده.. وعاوز أقول للشباب اللى موجود.. إحنا مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتى.. كمان سنوات تزيد أو تقل هنشوف نتائج الجائحة في العالم كلها.. ورغم المعاناة سوف نجد أثار إيجابية جدا جدا".