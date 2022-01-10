شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعطي 149 ألف شخص لقاح كورونا في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى 149 ألف شخص في ألمانيا أمس الأحد جرعة لقاح مضاد لكورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات، ارتفعت بذلك نسبة المطعمين بجرعتين في البلاد إلى 9ر71% من إجمالي السكان (ما يعادل 8ر59 مليون نسمة)،

وذكر المعهد أن نسبة من تلقوا جرعة تعزيزية ضد كورونا بلغت حتى الآن 9ر42% من إجمالي السكان (ما يعادل 6ر35 مليون نسمة)، بينما بلغت نسبة من لم يتلقوا التطعيم 4ر25%، ما يعادل 1ر21 مليون شخص، من بينهم نحو 4 ملايين طفل أقل من 4 أعوام، وهي فئة عمرية لم يصرح لها بعد بتلقي التطعيم.

وبحسب البيانات، تلقى نحو 62 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا (5ر74% من إجمالي السكان).