شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعتزم تخفيف قيود كورونا في جاوة وبالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال لوهوت بانجايتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار والمعني بالاشراف على التعامل مع أزمة وباء كورونا في إندونيسيا، إن بلاده تعتزم تخفيف القيود التي تفرضها في جزيرتي جاوة وبالي بغرض مكافحة تفشي فيروس كورونا، وسوف تجري مراجعة لها في الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء.

كما نقلت "بلومبرج" اليوم الاثنين عن وزير الصحة الاندونيسي، بودي جونادي صادقين، قوله إن الحكومة سوف تحول أولوياتها من الاقامة في المستشفيات إلى الرعاية المنزلية، لأن حالات الاصابة بمتحور "أوميكرون" تعتبر خفيفة.

وقد تم تسجيل معظم الإصابات الجديدة بين مسافرين قادمين من الخارج.

وهناك حالتان فقط من بين 414 حالة أوميكرون تم اكتشافها حتى الآن، ظهرت عليهما أعراض متوسطة، بينما وصفت حالة باقي المصابين بالخفيفة، أو بدون أعراض تماما.