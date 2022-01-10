بالوثيقة.. محافظة بغداد تصدر توجيهاً يخص المحاضرين المجانيين

وجاء في كتاب موجه إلى مديريات تربية (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة)، أنه "استنادا الى ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية في العدد (ق/۱۳/4/44//۲) المؤرخ ۲۰۲۲/۱/۳ تنسب قيامكم بتزويد الدائرة الإدارية والمالية قسم التنظيم المالي بكتاب طلب التمويل الخاص بصرف أجور المحاضرين والاداريين المشمولين بقرار رقم (۱۳۰) لسنة ۲۰۲۱ لشهر كانون الثاني لسنة ۲۰۲۲ ليتسنى لنا مفاتحة وزارة المالية بذلك".أدناه الوثيقة:

بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، مديريات تربيات الكرخ والرصافة، بتزويد المحافظة بطلب تمويل بصرف اجور المحاضرين و الاداريين لشهر كانون الثاني الجاري حسب قرار 130.

محمد يوسف

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