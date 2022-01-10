مع مكافأة.. العمل تعلن اطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر كانون الثاني لسنة ٢٠٢٢.

وذكرت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الدائرة وباشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اعتباراً من الساعة الثانية من عصر اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١/١٠ مع مكافأة مقدارها خمسون الف دينار كل شهر لحين اقرار القانون الجديد".