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بالوثيقة.. مجلس الخدمة يخاطب الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية

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بغداد - ياسين صفوان - خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، وزارة الصحة، بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية.
وذكر المجلس بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، "الحاقا بكتابنا ذي العدد (د/50/3085) في 21/12/2021، والمتضمن المصادقة على تعيين ذوي المهن الطبية والصحية الساندة".

وتابع، "راجين تزويدنا باسماء الذين لم يباشروا ازاء الدوائر الموزعين عليها والمصادقة على تعيينهم والاختصاص والبديل عنه من الاحتياط".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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