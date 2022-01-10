بالوثيقة.. مجلس الخدمة يخاطب الصحة بشأن المعينين من ذوي المهن الطبية

وذكر المجلس بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، "الحاقا بكتابنا ذي العدد (د/50/3085) في 21/12/2021، والمتضمن المصادقة على تعيين ذوي المهن الطبية والصحية الساندة".

وتابع، "راجين تزويدنا باسماء الذين لم يباشروا ازاء الدوائر الموزعين عليها والمصادقة على تعيينهم والاختصاص والبديل عنه من الاحتياط".

