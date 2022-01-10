خلال الـ 24 ساعة الماضية.. روسيا تسجل 15830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، 15830 إصابة و741 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 16246 إصابة و763 حالة وفاة، أمس الأحد



وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن أكبر عدد من الإصابات اليومية المسجلة في آخر 24 ساعة تعود إلى العاصمة موسكو (2778 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1419 حالة) ومقاطعة موسكو (1197 حالة).

وتماثل 19890 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 20751 مريضا في اليوم السابق.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 10 ملايين و666679 إصابة، من بينها 316904 حالات وفاة، و9 ملايين و706802 حالة شفاء.