شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوربي رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.



وذكرت في بيان صحفي، أن "هذا الرفع جاء في رسالة سلمتها بعثة المفوضية الأوروبية اليوم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".

وأضافت الوزارة، أنها "تثني على التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن إرتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية".