بيسكوف يؤكد أن مسألة إمكانية الانتشار الدائم لقوات حفظ السلام في بايكونور لم تُطرح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مسألة إمكانية الانتشار الدائم لقوات حفظ السلام في بايكونور بكازاخستان لم تُطرح خلال الجلسة الاستثنائية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.



وأوضح بيسكوف في ردا على سؤال حول ما إذا كانت مسألة نشر قوات حفظ السلام بشكل دائم في القاعدة العسكرية التي أعيد إحياؤها في بايكونور قد أثيرت، الاثنين: "لم يتم التطرق إلى هذه المسألة".

وتعليقا على الدور الذي لعبته شبكة الانترنت وشبكات التواصل في الأحداث الأخيرة في كازاخستان، قال بيسكوف:"إن الشبكات الاجتماعية لا تخدم فقط الخير، ولكن يمكن ايضا أن تستخدم للشر".

وأوضح أن "المسألة هي اتخاذ تدابير لوقف هذا الشر. هذه القصة ليست جديدة، إنها قديمة. لقد وجدت تأكيدها الواضح مرة أخرى في سياق الأحداث الأخيرة في كازاخستان".

وفي وقت سابق اليوم تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقال إن "الأحداث الأخيرة في كازاخستان تؤكد أن بعض القوى لا تتردد في استخدام الفضاء الإلكتروني والشبكات الاجتماعية في تجنيد المتطرفين والإرهابيين، وتشكيل خلايا نائمة من المسلحين".