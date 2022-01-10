في أسبوع.. إيطاليا تسجل 1.9 مليون إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الإيطالية أنه في الأسبوع المنتهي في 9 يناير(كانون الثاني)، سجلت البلاد أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا و1392 وفاة مرتبطة بالوباء.



وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه وفقاً للبيانات، زادت الإصابات في الأسبوع المذكور بـ428 ألفاً و273 حالة عن الأسبوع السابق له، كما زادت الوفيات بـ357 حالة عن الأسبوع السابق.

وزاد إجمالي الإصابات في الأسبوع المنتهي في 9 يناير (كانون الثاني) بنحو 1.4 حالة عن الإجمالي في الأسبوع نفسه العام الماضي.

يشار إلى أن إجمالي حالات الوفاة في الأسبوع الحالى، والذي بلغ 1392 حالة، يزيد كثيرا عن عدد الوفيات في الأسبوع السابق له، وهو 1035 حالة، ولكنه يقل كثيرا مقارنة بالأسبوع نفسه العام الماضي عندما تم تسجيل 3409 حالات وفاة.

وسجلت المستشفيات الإيطالية أمس دخول 17242 مصابا بكوفيد19-، منهم 1595 حالة في العناية المركزة.

ووفقاً للحكومة الإيطالية، تلقى 89.4 % من الإيطاليين فوق سن 12 عاماً جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا.