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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال مدير المخابرات الدنمركية (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
ذكرت وسائل إعلام دنمركية اليوم الاثنين، أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية".
وكان قد تم اعتقال 4 موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنمركية في ديسمبر (كانون الأول) بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية. وجرى إطلاق سراح 3 منهم بعد ذلك لكنهم ما زالوا قيد التحقيق.
ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز. ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.