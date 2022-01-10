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اعتقال مدير المخابرات الدنمركية (الأسباب)

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال مدير المخابرات الدنمركية (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام دنمركية اليوم الاثنين، أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية".

 

وكان قد تم اعتقال 4 موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنمركية في ديسمبر (كانون الأول) بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية. وجرى إطلاق سراح 3 منهم بعد ذلك لكنهم ما زالوا قيد التحقيق.

 

ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز. ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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