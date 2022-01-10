وزير يكشف أن بريطانيا في وضع لا يسمح بالتعايش مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف، اليوم الإثنين، إنه لا يزال هناك ضغط على المستشفيات البريطانية، وإن البلاد ليست في وضع يسمح لها بالتعايش مع فيروس كورونا.



وفي إجابة على سؤال عن المدة الي ستتوافر خلالها الاختبارات السريعة مجاناً، قال جوف إن هذه الاختبارات أداة حيوية لمكافحة الجائحة التي لم تنته بعد.

وقال لسكاي نيوز: "ننتقل إلى وضع يمكن القول فيه إننا نستطيع التعايش مع كوفيد وإن الضغط على الخدمات الصحية الوطنية والخدمات العامة الحيوية يتراجع".

وأضاف "لكن من الضروري بالطبع أن ندرك أننا لم نصل إلى هذا الوضع بعد، ستكون هناك بعض الأسابيع الصعبة المقبلة".