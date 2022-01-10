وزير الري: مشروعات الصرف الزراعي تحافظ على خصوبة التربة وتزيد الإنتاج ٢٥%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً اليوم الإثنين، يستعرض إنجازات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في مجال تجديد شبكات الصرف المغطى، وإنشاء وتوسيع وتعمـيق وتطهير المصارف العامة المكشوفة.

وقال الدكتور عبد العاطي إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره ٣٣ ألف فدان من أصل ٦٠ ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية؛ مثل (كباري- سحارات- حوائط ساندة- أعمال تكاسي بالدبش) في زمام ٣٢٠٠ فدان، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من ١٧ ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف ٣.٦٤ مليون متر مكعب.

وأضاف وزير الري أن مشروعات الصرف الزراعي تسهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعي العام والمغطى، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات؛ لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة نحو ٢٥% للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

جدير بالذكر أن إجمالي أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى ٢١ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرفًا، بالإضافة إلى عدد (١٥٧) محطة رفع، وتقوم هيئة الصرف بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التي تحتاج إلى الإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة، وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشاؤها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

وتتضمن استراتيجية الهيئة إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة في زمام قدره ٨.٥٠ مليون فدان بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح، وقد تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره ٧.٢٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام قدره ٠.٨٠ مليـون فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره ٣٨٣ ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الانتهاء منه ٨.٤٠ مليون فدان تقريبًا.

وتتضمن استراتيجية الهيئة بالنسبة إلى مشروعات الصرف المغطى الوصول إلى تنفيذ شبكات بزمام قدره ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (٤.٦٠ مليون فدان بالوجه البحري و١.٨٠ مليون فدان بالوجه القبلي) ، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي؛ منها (٤.٣٠ مليون فدان بالوجه البحري و١.٧٠ مليون فدان بالوجه القبلي).

ويتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التللميتري) لقياس مناسيب المياه لعدد ١٥ موقعًا على المصارف، وقياس نوعية المياه لعدد ٢ موقع (مصرف الرهاوي– محطة تروجه).

ويتبع الهيئة عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحري والقبلي (أجا- زفتى- دمنهور- طنطا- بني سويف أسيوط- قنا)؛ لإنتاج مواسير الـ P.V.CوالـPE.

وقامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية؛ لتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة في مجال تقنيات الصرف وإرشاد الصرف وغيرهما.