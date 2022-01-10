هل يتغير تنسيق القبول بالجامعات؟.. مسئول يعلق على إلغاء تشعيب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

علق الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء التشعيب بالثانوية العامة، بأنه ليست هناك مشكلة في التنسيق...

وحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف التشعيب بالثانوية العامة، مؤكداً أنه ينتهي العمل بنظام التشعيب (علمي علوم وعلمي رياضة) بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وكل الدفعات الأصغر بدءاً من عام 2022/ 2023 تكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط.

وقال عبد الغفار، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، إن وزير التربية والتعليم، طرح فكرة إلغاء التشعيب على أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وعدَّدَ المزايا لهذا القرار.

وأوضح متحدث التعليم العالي في ما يتعلق بموقف التنسيق، بعد قرار إلغاء التشعيب، أنه ليست هناك مشكلة في التنسيق، مؤكدًا أن التنسيق يبقى كما هو (حد أدنى و3 مراحل)، ويتم تحديد المراحل الثلاث من خلال الإحصاء التكراري للطلاب ومجاميعهم في الثانوية العامة.

ولفت عبد الغفار إلى أن إلغاء التشعيب يخلق فرصًا أكثر للطالب في الاختيارات، ويتيح عدد كليات أوسع، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع الطلاب على الالتحاق بالقسم العلمي، موضحًا أن الشعبة العلمية "علوم" كانت مقتصرة على القطاع الطبي فقط، والشعبة العلمية "رياضيات" تقتصر على القطاع الهندسي فقط.

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